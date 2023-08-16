Motoboy pede código de entrega e apanha de clientes com golpes de muleta

Um entregador de aplicativo de 20 anos foi agredido com golpes de muleta por clientes, na tarde desta terça-feira (15), no bairro Caiçara, em Belo Horizonte.
Os clientes teriam se incomodado após o motoboy pedir código de confirmação da entrega, mecanismo de segurança comum em aplicativos de delivery de comida.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos clientes bate no entregador com uma muleta.
Os agressores disseram à Polícia Militar que o motoboy teria mexido na comida e, por isso, não passaram o código de entrega. A desconfiança surgiu após o pedido demorar mais do que o estipulado pelo aplicativo de delivery.
Eles teriam pedido para que ele abrisse a entrega para que pudessem checar se a comida "estava intacta" antes de passar o código ao entregador.
O motoboy teria se recusado a abrir o pedido e justificado que eles vêm "lacrados", segundo o boletim de ocorrência. Ele disse ainda que apenas se defendeu das agressões sofridas.
O motoboy ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Municipal Odilon Behrens. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerias não respondeu se o caso está sendo investigado.