Motoboy pede código de entrega e apanha de clientes com golpes de muleta

Um entregador de aplicativo de 20 anos foi agredido com golpes de muleta por clientes, na tarde desta terça-feira (15), no bairro Caiçara, em Belo Horizonte.

Os clientes teriam se incomodado após o motoboy pedir código de confirmação da entrega, mecanismo de segurança comum em aplicativos de delivery de comida.

Vídeo mostra confusão envolvendo entregador de aplicativo e moradores do bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Um dos envolvidos usa uma muleta para agredir o motoboy



🎥: Imagens cedidas à Itatiaiahttps://t.co/BfkNaJfDnF pic.twitter.com/TfcG0CeDLq — Itatiaia (@itatiaia) August 15, 2023

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um dos clientes bate no entregador com uma muleta.

Os agressores disseram à Polícia Militar que o motoboy teria mexido na comida e, por isso, não passaram o código de entrega. A desconfiança surgiu após o pedido demorar mais do que o estipulado pelo aplicativo de delivery.

Eles teriam pedido para que ele abrisse a entrega para que pudessem checar se a comida "estava intacta" antes de passar o código ao entregador.

O motoboy teria se recusado a abrir o pedido e justificado que eles vêm "lacrados", segundo o boletim de ocorrência. Ele disse ainda que apenas se defendeu das agressões sofridas.