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Em Recife

Morre terceira vítima da queda do Globocop

Miguel Simões, de 21 anos, estava internado desde o acidente com a aeronave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 17:15

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 17:15

Miguel Brendo Pontes Simões, vítima da queda do helicóptero da Globo em Recife Crédito: Reprodução/Facebook
O operador de transmissão Miguel Brendo Pontes Simões, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (01), em Recife, elevando para três o número de mortes decorrentes da queda do Globocop no dia 23 de janeiro. O helicóptero caiu no mar da Praia do Pina. Duas pessoas morreram no local do acidente.
Miguel Simões estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, na capital pernambucana, desde o dia do acidente. Na quarta-feira, ele teve uma piora nos quadros neurológicos, segundo boletim médico. A morte do jovem foi confirmada ao G1 pelo padrasto de Miguel, o comandante Wagner Monteiro.
O piloto Daniel Galvão e a primeira-sargento da Aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza foram as outras vítimas do acidente. Lia era supervisora da empresa proprietária do helicóptero.
A queda é investigada pela Polícia Federal. Após a queda, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a aeronave estava regularizada.

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