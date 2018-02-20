Morre segundo turista chileno com suspeita de febre amarela

O turista chileno Felipe Santander, de 35 anos, morreu de febre amarela durante férias no Rio Crédito: Reprodução | Facebook

Morre no Rio de Janeiro o segundo turista chileno por suspeito de febre amarela. Ernesto Antonio Faúdez, de 20 anos, estava internado no Hospital dos Servidores, na Saúde, região central do Rio. Ernesto fazia parte de um grupo de que passava férias em Ilha Grande, na Costa Verde. A Secretaria estadual de Saúde disse que o caso de Ernesto não está no boletim epidemiológico, mas está sob investigação. Na última sexta-feira (23), Felipe Santander, de 35 anos, morreu sob suspeita da doença.

No Facebook, a prima de Ernesto, Noemí Recabal Faúndez, faz um apelo para repatriar o corpo do jovem:

"Agora precisamos levar meu primo de volta ao Chile, devemos repatriar seu corpo. Por favor, se alguém sabe o que devemos fazer, precisamos de orientação", postou Noemí.

Os dois casos estão ainda sendo submetidos a exame laboratorial e a confirmação depende de um laudo do laboratório Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) . Ao saber da primeira morte, o embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gazmuri Mujica, informou que o turista já chegou ao Rio em grave estado de saúde.

"Ele foi diagnosticado primeiro no hospital de Angra dos Reis. Seu quadro geral estava muito ruim, então foi transferido para o Hospital dos Servidores do Estado. No entanto, chegou em muito más condições", disse Mujica.

Felipe estava de férias e viajou com a namorada para a Ilha Grande, em Angra dos Reis. De acordo com o embaixador, ele chegou ao Brasil em dezembro do ano passado. Sem ter tomado a vacina, o turista começou a apresentar os sintomas da doença e foi internado. O casal voltaria ao Chile ainda neste mês.

Segundo o Hospital Federal dos Servidores do Estado, Felipe chegou à unidade por volta das 5h desta quinta-feira e teve morte confirmada pelos médicos às 6h30 desta sexta-feira. Mujica disse que a mãe do turista saiu do Chile para cuidar dos trâmites legais após a morte do filho no Brasil e da transferência do corpo para seu país de origem.

O embaixador reforçou ainda a importância de outros turistas virem ao Brasil já vacinados contra a doença.