Morre o vice-prefeito do Rio, Fernando Mac Dowell

Vice-prefeito do Rio, Fernando Mac Dowell Crédito: Reprodução | TV Globo

O vice-prefeito do Rio, Fernando Mac Dowell, morreu no fim da noite deste domingo, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, devido a complicações decorrentes de um infarto agudo do miocárdio. Ele era casado e pai de quatro filhos.

Preocupado com a mobilidade urbana, Mac Dowell esteve sempre à frente de projetos inovadores na área de transportes. Formado em engenharia civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em 1969, ele foi, nos anos 1970, diretor de Planejamento e Projetos do Metrô-Rio, responsável técnico pela implantação de 14 quilômetros da Linha 1 e 23 quilômetros da Linha 2. A repercussão internacional do seu trabalho à frente do metrô o levou a ser o primeiro latino-americano a integrar o Comitê Técnico da Union Internationale des Transports Publics, com sede em Bruxelas, em 1980.

Durante o governo Moreira Franco, ele assumiu a presidência do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) entre os anos de 1987 e 1988. No período, ele elaborou o Plano Diretor Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro.

No início da década de 1990, a convite do então governador Leonel Brizola, Mac Dowell coordenou estudos para a implantação da Linha Vermelha e para o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. No governo Marcello Alencar, foi subsecretário de Obras do estado.

Fora do Rio, Mac Dowell, torcedor apaixonado do Fluminense, foi consultor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), desenvolveu a Análise Sistêmica para a Reavaliação da Expansão da Linha 2 do Metrô-SP e elaborou os estudos do impacto viário das Usinas Termoelétricas EletroBolt e Termoceará para a Petrobras, entre outros projetos.

Apesar de tantas atividades, ele nunca deixou de lado a paixão por ensinar. Foi docente livre em Engenharia pela UFRJ, professor titular do Instituto Militar de Engenharia (IME) e professor adjunto da Uerj e da PUC-Rio.

 Convivemos entre os anos de 1975 e 1990, como professores do departamento de engenharia da Uerj. Sempre foi um profissional muito qualificado, competente em tudo o que abraçava para fazer e detentor de um conhecimento muito grande sobre transportes  diz o engenheiro e professor José Guerra.

No início dos anos 2000, Mac Dowell integrou a equipe do Plano Diretor de Transportes Urbanos do estado, ao lado do professor de Engenharia de Transporte da PUC-Rio José Eugênio Leal.

 Ele sempre foi muito competente, uma figura muito importante para a área. Assumiu tarefas importantes e cumpriu todas muito bem  elogiou Leal.