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AVC em debate

Morre no Rio de Janeiro candidato do PCO ao Senado

Fernando José Fagundes Ribeiro, de 54 anos, participava de um debate quando sofreu um AVC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 11:32

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 11:32

Fernando Fagundes candidato ao Senado do PCO pelo Rio Crédito: Reprodução
Morreu hoje (5) no Rio de Janeiro, onde estava internado desde a semana passada, Fernando José Fagundes Ribeiro, 54 anos, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro pelo Partido da Causa Operária (PCO). Professor universitário da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fernando Jospé lecionava política e poética na curso de Filosofia da universidade.
Fernando José passou mal quando participava de um debate na UFF e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu e morreu na noite desta sexta-feira.
O candidato ao Senado pelo Rio vinha participando ativamente da estrutura do partido no Rio de Janeiro. Tinha conseguido montar uma sede social do PCO, no bairro da Lapa, na região central da cidade, onde promovia atividades políticas e culturais.
> Por que é importante pensar bem ao escolher deputados e senadores?
O PCO ainda não definiu as homenagens que serão prestadas ao candidato ao Senado. Fernando José fazia parte do comitê central do partido. O horário e o local do enterro ainda não foram definidos.

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