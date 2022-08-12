Morre americano atingido por bala perdida em favela no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga de onde partiu o tiro que matou o turista americano Joseph Trey Thomas, 28, na zona norte da capital fluminense. Ele morreu na madrugada desta sexta-feira (12), após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio próximo à comunidade do morro do Fubá, em Cascadura, na última terça (9).

O rapaz foi baleado dentro do apartamento de uma amiga, onde estava hospedado. Joseph teria se levantado para pegar o controle remoto quando foi atingido no pescoço, segundo relato de amigos da dona do imóvel à reportagem.

Agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo fazem diligências para esclarecer a origem do disparo que atingiu a vítima e identificar a autoria do crime.

Outras três pessoas também ficaram feridas durante o tiroteio. Uma delas, que não teve o nome divulgado, foi encontrada morta no meio da rua.

As outras duas estavam dentro de um ônibus, que passava no momento do confronto. Segundo relatos, os tiros teriam sido provocados por uma guerra entre traficantes e milicianos que disputam o controle da região. Moradores afirmam que a comunidade vem sofrendo com tiroteios frequentes.

Joseph foi levado inicialmente para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte, onde passou por uma cirurgia e respirava com ajuda de aparelhos.

Na quarta-feira (11), ele foi transferido para a unidade de saúde particular, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a direção do Hospital Samaritano disse que se solidariza com os familiares do paciente.

Joseph dava aulas de língua portuguesa na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde morava. Ele era pesquisador graduado pela UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), onde trabalhava como professor assistente.

O rapaz estava no Rio para passar as férias na casa de uma amiga. Essa era a segunda visita dele à capital fluminense. Na primeira vez, passou sete meses na cidade. Desta vez, ele chegou no dia 6 de julho e ficaria até 19 de setembro.

Até o momento, não há informação de quando o corpo de Joseph será levado para os Estados Unidos.