Moro planeja replicar força-tarefa da Lava Jato no combate ao crime

Sérgio Moro, juiz federal Crédito: Agência Brasil

O juiz Sergio Moro  anunciado como ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL)  planeja replicar no ministério as forças-tarefas adotadas na Operação Lava-Jato. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o futuro ministro citou como exemplo a atuação do FBI no combate às máfias em Nova York.

"Pretendo utilizar forças-tarefas não só contra esquema de corrupção, mas contra o crime organizado. Nova York, na década de 1980, combateu cinco famílias poderosas por meio da criação de forças tarefas. O FBI, em conjunto com as Promotorias locais ou federais, logrou desmantelar organizações. Embora elas não tenham deixado de existir, têm uma força muito menor que no passado".

Moro defendeu que o confronto policial não pode ser estratégia no combate ao crime organizado e se mostrou favorável à redução da maioridade penal apenas para crimes graves.

"É sempre desejável evitar confronto policial, nunca é o nosso desejo de que isso aconteça. Apenas em último caso", disse.

O magistrado listou uma série de ações contra o crime organizado que devem ser tomadas a partir do ano que vem, como proibição de progressão da pena quando houver indício de ligação do detento com uma organização criminosa e alteração na regra de prescrição de crimes. Ele também prometeu investir em equipamento para as polícias.

O magistrado disse ainda que seria inconsistente com a plataforma eleitoral de Bolsonaro ir contra a flexibilização da posse de armas, mas afirmou que demonstrou ao presidente eleito sua preocupação de que uma flexibilização excessiva possa gerar fornecimento de armas a organizações criminosas.

Sem dar detalhes, Moro afirmou que apresentará uma série de propostas de combate ao crime organizado. A ideia, diz, é resgatar parte das "dez medidas contra a corrupção", projeto encabeçado pelo Ministério Público Federal.