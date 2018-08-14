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Autorização

Moro manda prender ex-diretores de empresa investigada na Lava Jato

Ex-executivos da Mendes Júnior tiveram a condenação confirmada no TRF4

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 23:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 23:04
Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O juiz federal Sergio Moro determinou nesta segunda-feira (13) a prisão de três ex-executivos da empreiteira Mendes Júnior condenados na Operação Lava Jato. Moro autorizou o início do cumprimento da pena após o fim dos recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), segunda instância da Justiça Federal.
Com a decisão do juiz, serão presos Sérgio Mendes Júnior (condenado a 27 anos), Rogério Cunha Pereira (18 anos) e Alberto Elísio Vilaça Gomes (11 anos). Todos foram condenados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Moro deu prazo de 24 horas para que os acusados se entreguem à Polícia Federal (PF). Eles ficarão presos na Complexo Médico-Penal em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.
Autorizo, para facilitar o cumprimento, que a autoridade policial conceda aos presos o prazo de 24 horas para se apresentarem voluntariamente, desde que apresentado compromisso expresso e por escrito subscrito pelo condenado e também pelo defensor. A decisão de conceder ou não o prazo fica submetida à discricionariedade da autoridade policial, decidiu.
> Moro diz que é 'inviável' manifestar-se sobre convite de Alvaro Dias
De acordo com o processo, os apenados foram condenados pelo pagamento de R$ 31,4 milhões em propinas na obtenção de favorecimentos junto ao ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youseff, ambos delatores do esquema de corrupção na estatal.

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