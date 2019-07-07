Moro e mais 19 estarão com Bolsonaro na final da Copa América

Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Jair Bolsonaro, para acompanhar a final da Sergio Moro. Brasil e Peru se enfrentam no Maracanã, às 17 horas. Nove ministros do atual governo vão estar na tarde deste domingo no Rio de Janeiro com o presidente da República,, para acompanhar a final da Copa América de futebol. Entre eles, os ministros da Economia, Paulo Guedes , e da Justiça e Segurança Pública,. Brasil e Peru se enfrentam no, às 17 horas.

Na lista de autoridades que devem ir ao jogo com Bolsonaro estão, além de Guedes e Moro, os ministros da Defesa, general Fernando Azevedo, de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, da Cidadania, Osmar Terra, da Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos Rosário, de Minas e Energia, Bento Costa Lima e da Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

filhos, o senador Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Estarão presentes ainda os deputados Darcísio Perondi (MDB-RS), José Medeiros (PODE-MT), Gurgel (PSL-RJ), Hélio Lopes (PSL-RJ) e Marcel Van Hattem (NOVO-RS). Também acompanham Bolsonaro ao jogo dois de seus, o senador Flávio Bolsonaro , (PSL-RJ) e o deputado federal(PSL-SP). Estarão presentes ainda os deputados Darcísio Perondi (MDB-RS), José Medeiros (PODE-MT), Gurgel (PSL-RJ), Hélio Lopes (PSL-RJ) e Marcel Van Hattem (NOVO-RS).

A comitiva para o jogo, que possui ao todo 20 pessoas, além de Bolsonaro, terá ainda a presença do secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, General Décio Brasil, do secretário nacional de Futebol do Ministério da Cidadania, Ronaldo Lima, e do Embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley.