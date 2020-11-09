Moro é de extrema-direita e chance de apoio à chapa é 'zero', diz Maia

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , diz que a chance de ele subir no palanque eleitoral de 2022 com Sergio Moro "é zero".

"Não posso apoiar uma chapa integrada por alguém de extrema direita", afirma ele, referindo-se ao ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

No dia 30 de outubro, o apresentador Luciano Huck foi a Curitiba para se encontrar com Moro e discutir a intenção de construir uma "terceira via" para a sucessão de Bolsonaro. O encontro foi revelado pelo jornal Folha de S.Paulo.

O governador de São Paulo, João Doria , também mantém diálogo com o ex-juiz.

Os dois poderiam ter o apoio do DEM para se candidatar a presidente. A presença de Moro na chapa, no entanto, teria oposição de Maia, uma das maiores lideranças do partido.

O presidente da Câmara diz que Moro já mostrou ser de extrema direita ao defender propostas como o excludente de ilicitude, que isentaria policiais de punições caso cometessem crimes em ação.

"Moro já defendeu ideias e divide a parte do eleitorado de extrema direita com Bolsonaro. Por isso ele cai nas pesquisas quando disputa com o presidente", afirma Maia.