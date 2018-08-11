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Eleições 2018

Moro diz que é 'inviável' manifestar-se sobre convite de Alvaro Dias

Juiz da Lava-Jato diz que recusa ou aceitação pode ser interpretada como preferência política

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 21:52
Brasília - O juiz federal Sérgio Moro Crédito: Agência Brasil
O juiz Sérgio Moro afirmou em nota que, no momento, é inviável manifestar-se sobre o convite do candidato à Presidência Alvaro Dias, do Podemos, para que seja ministro da Justiça caso vença as eleições: "Informo aos jornalistas e publicamente que reputo inviável no momento manifestar-me, de qualquer forma e em um sentido ou no outro, sobre esta questão, uma vez que a recusa ou a aceitação poderiam ser interpretadas como indicação de preferências políticas partidárias, o que é vedado para juízes".
O pré-candidato do Podemos falou diversas vezes durante o debate entre os presidenciáveis, na noite de quinta-feira, que convidaria Moro para o cargo. Aliados na chapa do senador disseram que Moro foi avisado pelo candidato que seu nome seria usado na campanha. Oficialmente, porém, Dias negou qualquer conversa com o juiz da Lava-Jato sobre o assunto.
A primeira vez que mencionou o nome do magistrado foi na convenção que lançou seu nome ao Planalto, no último sábado em Curitiba. Na ocasião, o senador disse que o juiz não sabia de nada. Na nota, Moro não comentou se foi ou não contatado.
A assessoria de Álvaro Dias afirmou que o senador apresentou pelo menos três propostas de mudança na legislação por sugestão de Moro. Uma delas é julho passado e altera o texto da Constituição para inserir a possibilidade de execução da pena em segunda instância.
Foi também a Alvaro Dias que a mulher de Moro, a advogada Rosângela Moro, recorreu em 2017 para sugerir um projeto de lei que garante um fundo de reservas para as unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), entidade que cuida de portadores de necessidades especiais. Rosângela é procuradora jurídica da Federação Nacional das APAES (Fenapaes).
O senador apresentou a proposta, no projeto de lei 22/2017, que permite a criação de um fundo emergencial com vigência de 5 anos. Em março passado, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, sem necessidade de passar pelo plenário, e seguiu para a Câmara dos Deputados. A assessoria do senador afirma que ele sempre atuou na defesa das APAES.

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