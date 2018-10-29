Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  Moro deseja bom governo a Bolsonaro e recomenda reformas
Eleições 2018

Moro deseja bom governo a Bolsonaro e recomenda reformas

Juiz da Lava Jato afirma que reformas com diálogo e tolerância são caminho para restabelecer confiança na classe política
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 23:54

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 23:54

Sérgio Moro saúda Bolsonaro: "que faça um bom governo" Crédito: Reprodução
O juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, que colocou o ex-presidente Lula na cadeia, desejou ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) "que faça um bom governo".
Moro declarou neste domingo, 28, após apuração de 98,89% dos votos, assegurando vitória de Bolsonaro, que "encerradas as eleições, cabe congratular o presidente eleito".
Ele recomenda reformas "com diálogo e tolerância".
"São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da Administração Pública", sugere o magistrado.
Para Moro este é o caminho para "resgatar a confiança da população na classe política".
"Encerradas as eleições, cabe congratular o Presidente eleito e desejar que faça um bom Governo. São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da Administração Publica, assim resgatando a confiança da população na classe politica."

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

