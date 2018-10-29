Moro deseja bom governo a Bolsonaro e recomenda reformas

O juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, que colocou o ex-presidente Lula na cadeia, desejou ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) "que faça um bom governo".
Moro declarou neste domingo, 28, após apuração de 98,89% dos votos, assegurando vitória de Bolsonaro, que "encerradas as eleições, cabe congratular o presidente eleito".
"São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da Administração Pública", sugere o magistrado.
Para Moro este é o caminho para "resgatar a confiança da população na classe política".
"Encerradas as eleições, cabe congratular o Presidente eleito e desejar que faça um bom Governo. São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da Administração Publica, assim resgatando a confiança da população na classe politica."