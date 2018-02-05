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Corrupção

Moro condena dois ex-gerentes da Petrobras por recebimento de propina

Três empresários também foram condenados por pagamentos de mais de R$ 30 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 17:10

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 17:10

Sérgio Moro, juiz federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Dois ex-gerentes da Petrobras foram condenados pelo juiz Sergio Moro por terem recebido propina em obras relacionadas às áreas de gás e energia da Petrobras, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Márcio Ferreira foi condenado a 10 anos e três meses de prisão pelo recebimento de R$ 16,094 milhões em propina. Edison Krummenauer, que recebeu R$ 14,050 milhões, foi condenado a nove anos e quatro meses, mas fez acordo de colaboração e vai cumprir apenas seis meses de prisão em regime fechado e mais seis meses em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, passando em seguida para o regime semi aberto por um ano. Um terceiro gerente da estatal, Maurício Guedes, foi absolvido por falta de provas.
Também foram condenados os executivos Luis Mario da Costa Mattoni, ex-funcionário da Andrade Gutierrez, Paulo Roberto Fernandes (Lideroll) e Marivaldo Escalfoni (Akyzo).
Marivaldo do Rozario Scalfoni e Paulo Roberto Gomes Fernandes foram condenados a 14 anos e três meses de prisão. Luis Mario da Costa Mattoni a 8 anos, mas cumprirá apenas 18 meses em regime semiaberto por ter fechado acordo de delação.
O esquema aconteceu entre 2003 e 2016. De acordo com o MPF, Akyzo e Liderrol faziam contratos falsos com as empreiteiras do cartel - Andrade Gutierrez, Odebrecht, Carioca Engenharia e Queiróz Galvão - para repassar propinas aos funcionários da Petrobras.

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