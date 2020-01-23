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Redes Sociais

Moro atende a pedido da mulher, Rosângela, e cria conta no Instagram

O anúncio da novidade foi realizada na tarde desta quinta-feira (23) na conta do Twitter do ministro

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 18:47
Ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: IsaacAmorim/MJ
O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, anunciou nesta quinta-feira (23) , em sua conta no Twitter, que resolveu criar um perfil também no Instagram. Segundo o ministro, sua entrada na rede social atende a um pedido de sua mulher, a advogada Rosângela Moro.
"A pedido da minha esposa, estou finalmente entrando no Instagram. É uma forma de prestar contas à sociedade. Isso no dia 23 de janeiro, provando que esse perfil é meu mesmo", disse Moro em vídeo publicado no Instagram. Na postagem, ele aparece segurando um calendário, referência à sua primeira publicação no Twitter.
Na rede de microblog, Moro explicou que decidiu abrir a conta no Insta "para alcançar um outro público na divulgação dos trabalhos do MJSP".

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