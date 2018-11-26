Moro anuncia criação da Secretaria de Operações Policiais Integradas

O futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, anunciou nesta segunda-feira (26) mais dois nomes para compor a equipe: o delegado da Polícia Federal Rosalvo Ferreira Franco, que irá comandar a Secretaria de Operações Policiais Integradas e será criada no âmbito do Ministério da Justiça; e Fabiano Bordignon, para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) .
Moro explicou que o objetivo da nova secretária será integrar os trabalhos das policias estaduais e a Polícia Federal. Segundo ele, esse é o momento oportuno.
Na semana passada, o futuro ministro anunciou que o atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeixo, será o novo diretor da Polícia Federal a partir de janeiro. E delegada Érika Marena, uma das coordenadoras da primeira fase da Operação Lava Jato em Curitiba, vai chefiar o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do ministério.