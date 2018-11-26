Moro anuncia criação da Secretaria de Operações Policiais Integradas

Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil

O futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, anunciou nesta segunda-feira (26) mais dois nomes para compor a equipe: o delegado da Polícia Federal Rosalvo Ferreira Franco, que irá comandar a Secretaria de Operações Policiais Integradas e será criada no âmbito do Ministério da Justiça; e Fabiano Bordignon, para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) .

Moro explicou que o objetivo da nova secretária será integrar os trabalhos das policias estaduais e a Polícia Federal. Segundo ele, esse é o momento oportuno.