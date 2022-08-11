Moraes diz que atos reforçam orgulho na solidez da democracia e do sistema eleitoral

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, que assumirá o comando do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na próxima semana, afirmou nas redes sociais que a Faculdade de Direito da USP "foi palco de importantes atos em defesa do Estado de Direito e das instituições", nesta quinta-feira (11).

Segundo o ministro, que também é integrante do STF (Supremo Tribunal Federal), esses atos reforçam "o orgulho na solidez e fortaleza da democracia e em nosso sistema eleitoral, alicerces essenciais para o desenvolvimento do Brasil".

Moraes assume a presidência do TSE na terça (16), em substituição ao ministro Edson Fachin.