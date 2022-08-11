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Folha de São Paulo

Moraes diz que atos reforçam orgulho na solidez da democracia e do sistema eleitoral

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, que assumirá o comando do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na próxima semana, afirmou nas redes sociais que a F...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 13:34

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 13:34

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, que assumirá o comando do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na próxima semana, afirmou nas redes sociais que a Faculdade de Direito da USP "foi palco de importantes atos em defesa do Estado de Direito e das instituições", nesta quinta-feira (11).
Segundo o ministro, que também é integrante do STF (Supremo Tribunal Federal), esses atos reforçam "o orgulho na solidez e fortaleza da democracia e em nosso sistema eleitoral, alicerces essenciais para o desenvolvimento do Brasil".
Moraes assume a presidência do TSE na terça (16), em substituição ao ministro Edson Fachin.
Ele se graduou e leciona na Faculdade de Direito da USP. Embora sua presença fosse esperada no ato que leu a carta pela democracia em São Paulo, o ministro não esteve no local.

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