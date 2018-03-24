Moradores da Rocinha denunciam novo tiroteio nas redes sociais

Moradores da Rocinha, na Zona Sul do Rio, usam as redes sociais para relatar que escutam muitos tiros na manhã deste sábado, e que diversos pontos da comunidade estão sem luz. Policiais do Batalhão de Choque (BPChq) entraram em confronto com criminosos na Rua 2 e na Roupa Suja enquanto faziam patrulhamento de rotina por causa da ocupação na comunidade, informou a Polícia Militar no Twitter. O Grupamento Aeromóvel (GAM) também atua na Rocinha.
Sobre a falta de luz, a Light informou que aguarda condições de segurança para que os técnicos possam trabalhar no local e restabeler o fornecimento de energia no trecho interrompido na Rocinha, considerando que há uma operação policial na comunidade.
"Muitos tiros na Rocinha...aqui a bala canta mais que o galo da manhã", escreveu uma internauta.
"Mais um capítulo da novela 'Bala comendo na Rocinha'", afirmou outra.
"Na Rocinha você é acordado às 6 da manhã, no susto, num sábado, com muita sequência de tiro e sei lá o que, sem poder pôr o nariz na janela. Bom dia!", disse mais uma pessoa.
Além dos comentários dos moradores, que também falam sobre falta de luz em diversos pontos da comunidade, circulam vídeos em que pode-se ouvir barulhos de disparos.
MORTOS NA COMUNIDADE
Na quarta-feira, tiroteio entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha e traficantes na localidade conhecida como Largo do Boiadeiro terminou com duas mortes. Um morador, identificado como Marechal, e o policial militar Felipe Santos de Mesquita foram baleados, não resistiram e morreram.
O policial foi baleado no abdômen e chegou a ser encaminhado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu ao ferimento. O morador era conhecido como Marechal e consertava aparelhos eletrônicos de moradores para se manter ocupado, uma vez que já estava aposentado. Ele mantinha uma barraquinha onde realizava os serviços.
Na sexta, uma mensagem que circulou nas redes sociais diziam que Marechal foi morto por traficantes por ter protegido o policial que acabou morto. Ele também teria devolvido aos PMs a arma do soldado. De acordo com a Rádio CBN, na polícia investiga a informação.