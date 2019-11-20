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Crime

Moradora de rua é morta por homem após pedir R$ 1 no RJ

O acusado alegou que a mulher estaria tentando roubá-lo e que ele teria agido em legítima defesa. As imagens, no entanto, deixam claro que não houve tentativa de assalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 17:42

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 17:42

Moradora de rua pede esmola e é morta em Niterói. Crédito: Reprodução
Uma moradora de rua foi morta a tiros no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de pedir esmola a um homem. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (16), e foi registrado por câmeras de segurança. Aderbal Ramos de Castro foi preso nesta terça-feira (19).
Segundo a polícia, Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos, conhecida como Néia, abordou Castro para pedir R$ 1.
Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher aparece falando com ele e gesticulando. Castro tenta desviar da mulher, mas ela o segue. Logo depois, ele saca um revólver calibre 38 e dispara duas vezes contra Néia.
O homem sai andando sem pressa pela calçada, segurando a arma, enquanto a vítima agoniza no chão. Outra mulher, que testemunhou o crime, tenta pedir ajuda a motoristas que passam pelo local, mas ninguém para.

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Após a chegada da polícia, finalmente, Néia é socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Ela não resistiu aos ferimentos.


Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói identificaram o criminoso pelas imagens das câmeras de segurança. Depois de ser preso, Castro confessou o crime.

Ele alegou, no entanto, que a mulher estaria tentando roubá-lo e que ele teria agido em legítima defesa. As imagens deixam claro, no entanto, que não houve tentativa de assalto.

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