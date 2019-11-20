Moradora de rua é morta por homem após pedir R$ 1 no RJ

Moradora de rua pede esmola e é morta em Niterói. Crédito: Reprodução

Uma moradora de rua foi morta a tiros no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro , depois de pedir esmola a um homem. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (16), e foi registrado por câmeras de segurança. Aderbal Ramos de Castro foi preso nesta terça-feira (19).

Segundo a polícia, Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos, conhecida como Néia, abordou Castro para pedir R$ 1.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher aparece falando com ele e gesticulando. Castro tenta desviar da mulher, mas ela o segue. Logo depois, ele saca um revólver calibre 38 e dispara duas vezes contra Néia.

O homem sai andando sem pressa pela calçada, segurando a arma, enquanto a vítima agoniza no chão. Outra mulher, que testemunhou o crime, tenta pedir ajuda a motoristas que passam pelo local, mas ninguém para.

e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Ela não resistiu aos ferimentos. Após a chegada da polícia, finalmente, Néia é socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Ela não resistiu aos ferimentos.



Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói identificaram o criminoso pelas imagens das câmeras de segurança. Depois de ser preso, Castro confessou o crime.