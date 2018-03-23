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Crueldade

Morador de rua é morto com golpes de madeira embaixo de viaduto

Policiais encontraram a vítima por volta das 4h da madrugada, no cruzamento entre a Avenida Olegário Maciel e a Rua Paulo de Frontin em Belo Horizonte

Publicado em 22 de Março de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 21:05
Morador de rua dormia embaixo do viaduto com a rua Acre, no Centro de Belo Horizonte, quando foi agredido e morto Crédito: Google Maps/Reprodução
Um homem foi agredido e morto enquanto dormia sob um viaduto no Centro de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (22). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi encontrado com 12 perfurações e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com relatos de testemunhas às autoridades, a vítima foi espancada com um pedaço de madeira e golpeada diversas vezes com um "objeto perfurante"
Um suspeito de 38 anos foi preso, e um adolescente de 17 anos foi apreendido e levado para a Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD). Eles foram reconhecidos por pessoas que disseram ter testemunhado toda a violência.
Os policiais encontraram a vítima por volta das 4h da madrugada, no cruzamento entre a Avenida Olegário Maciel e a Rua Paulo de Frontin. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a socorrê-lo, mas o homem não resistiu. Encontrado sem documentos, ele ainda não foi identificado.
Enquanto os socorristas tentavam salvar a vítima, os policiais militares percorreram a região, seguindo as marcas de sangue deixadas no chão. Quando chegaram na altura do viaduto, na Rua Acre, onde ele dormia, conversaram com pessoas que presenciaram toda a ação. Foi graças aos relatos dessas testemunhas que os agentes localizaram os suspeitos. Segundo informações, eles estavam acompanhados por uma mulher, ainda não localizada.
A PM informou que o homem sofreu duas perfurações no tórax, três no queixo, duas no lado direito da face, uma na orelha direita, uma no antebraço direito, duas no dorso da mão direita e uma na esquerda. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

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