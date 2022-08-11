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Folha de São Paulo

Momento inédito em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia, diz ex-ministro ao ler carta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Hoje é um momento inédito em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia", disse José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça e um do...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 08:27

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 08:27

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Hoje é um momento inédito em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia", disse José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça e um dos idealizadores da carta de 1977, ao ler, nesta quinta-feira (11), a carta em defesa da democracia na Faculdade de Direito da USP. "Estamos celebrando o hino da democracia"
Dias foi um dos articuladores do movimento que resultou na Carta aos Brasileiros, manifesto pela democratização do país, lida na Faculdade de Direito da USP em 1977.
Paulistano formado pela Faculdade de Direito da USP, foi orador de sua turma no Centro Acadêmico XI de Agosto. Atualmente, é presidente da Comissão Arns.
Atuou na defesa de presos políticos durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985). Em 1980 foi preso pelo regime por acompanhar metalúrgicos do ABC em greves.
Depois, defendeu Lula quando ele era líder daquela categoria. Foi secretário da Justiça de SP entre 1983 e 1986 e ministro da Justiça durante no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1999 e 2000.

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