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Nadava com amigo

Modelo carioca desaparece no mar do Rio de Janeiro

Jeferson Gomes estava nadando com amigo no Recreio dos Bandeirantes; Bombeiros seguem buscas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2023 às 05:40

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 05:40

O modelo Jeferson Gomes, 23, está desaparecido desde a última quarta-feira (23). Ele esteve no posto 9 da praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e mergulhou no mar com um amigo, que conseguiu ser socorrido, mas Gomes segue desaparecido. A informação foi confirmada pela família e pela agência do modelo.
"A familia aguarda resultados das buscas que estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros PABM 01", informa a nota da agência Mix Models Agency, divulgada na noite desta quinta-feira (24).
Modelo Jeferson Gomes
Modelo Jeferson Gomes Crédito: Jeferson Gomes no Instagram
No perfil de Gomes, a família disse que o jovem está desaparecido desde as 13h15 de quarta. "Estamos pedindo todas as energias positivas, orações, rezas para que a gente possa encontrá-lo e se despedir. Todo apoio nesse momento é bem-vindo", diz o texto, compartilhado via stories do Instagram.
Nascido no Rio de Janeiro, Jeferson trabalha como modelo há 5 anos, com trabalhos internacionais de moda para grifes como Adidas e Puma, além de ser fundador da marca Fashion Cria.

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