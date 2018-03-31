Ministros do STF viram principal alvo em dia de 'malhar o Judas'

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foram algumas das personalidades mais lembradas neste Sábado de Aleluia por quem decidiu "malhar o Judas" Brasil afora. Nas redes sociais, vídeos de bonecos com imagens de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e outros, além de políticos, foram queimados e espancados pelas ruas.

O já tradicional paralelo entre a crítica política e o feriado Santo da Igreja Católica que o brasileiro faz com um fundo de bom humor também lembrou os membros do Congresso Nacional de modo geral. Dilma Rousseff, Lula, Michel Temer e o juiz Sergio Moro também apareceram pelas redes. Veja as manifestações dos usuários: