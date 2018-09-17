Ministro do TSE suspende inelegibilidade de Garotinho

No dia 6 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoralindeferiu por unanimidade a candidatura de Garotinho ao governo do Rio. A decisão foi motivada pela condenação do ex-governador do Rio, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça (TJ), em um caso de improbidade administrativa, envolvendo desvio de R$ 234 milhões em um programa de saúde.