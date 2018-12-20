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Caso João de Deus

Ministro do STJ nega pedido de habeas corpus para João de Deus

O ministro também afastou o segredo de Justiça do processo

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 22:03
Ministro do STJ nega pedido de habeas corpus para João de Deus Crédito: (Windows)
O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou nesta quarta-feira (19) o pedido de liberdade apresentado pela defesa do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, preso desde o último domingo (16), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O ministro também afastou o segredo de Justiça do processo por entender que o instituto não serve à proteção do autor de supostos crimes contra a dignidade sexual.
Nefi Cordeiro indeferiu liminarmente o habeas corpus, o que significa, segundo o STJ, que a petição não terá seguimento. A defesa de João de Deus pretendia reverter a prisão preventiva em domiciliar com tornozeleira. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça de Goiás com base em 15 denúncias já formalizadas em Goiânia, todas por crimes sexuais.
> Apreendidas armas e mais de R$ 400 mil em casa de João de Deus

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