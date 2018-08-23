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Ministro do STJ nega pedido de Ciro para visitar Lula na prisão

Felix Fischer alega que não há razões que justifiquem a urgência do pedido

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 20:15
Ex-presidente Lula Crédito: Fernando Madeira
O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedido de liminar do presidente do PDT, Carlos Lupi, para que integrantes da sigla visitem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso na Polícia Federal em Curitiba cumprindo pena por condenação no processo do tríplex do Guarujá. Além de Lupi, o PDT reivindica que o candidato à Presidência Ciro Gomes e o líder da sigla na Câmara, deputado André Figueiredo (CE), possam visitar o ex-presidente.
Na decisão, o ministro diz que o pedido não apresenta "razões justificantes da pretensão de caráter urgente". Fischer diz ainda que o mandado de segurança deve ser analisado pelo colegiado do tribunal. O mesmo pedido já foi negado pela juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, responsável pela execução da pena do petista, e pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava- Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).
Mais cedo, Lupi disse que a transferência dos votos do ex-presidente para seu candidato a vice, Fernando Haddad, não será fácil, e que ele terá que rodar bastante o Brasil até que as pessoas comecem a aprender a falar seu nome. Segundo Lupi, alguns aliados do PT mantém fidelidade apenas a Lula, mas migrarão para Ciro no momento em que a Justiça Eleitoral impugnar a candidatura do ex-presidente.
Nesta quinta-feira (24), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu sete dias para que a defesa do ex-presidente conteste as ações que pedem a rejeição de sua candidatura. Condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula deve ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, pois teve sentença confirmada em segunda instância. Os argumentos apresentados por Lula serão analisados pelo ministro Luís Roberto Barroso, relator do pedido de registro da candidatura do ex-presidente no TSE.

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