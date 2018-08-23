Ministro do STJ nega pedido de Ciro para visitar Lula na prisão

Ex-presidente Lula Crédito: Fernando Madeira

O ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedido de liminar do presidente do PDT, Carlos Lupi, para que integrantes da sigla visitem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso na Polícia Federal em Curitiba cumprindo pena por condenação no processo do tríplex do Guarujá. Além de Lupi, o PDT reivindica que o candidato à Presidência Ciro Gomes e o líder da sigla na Câmara, deputado André Figueiredo (CE), possam visitar o ex-presidente.

Na decisão, o ministro diz que o pedido não apresenta "razões justificantes da pretensão de caráter urgente". Fischer diz ainda que o mandado de segurança deve ser analisado pelo colegiado do tribunal. O mesmo pedido já foi negado pela juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, responsável pela execução da pena do petista, e pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava- Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Mais cedo, Lupi disse que a transferência dos votos do ex-presidente para seu candidato a vice, Fernando Haddad, não será fácil, e que ele terá que rodar bastante o Brasil até que as pessoas comecem a aprender a falar seu nome. Segundo Lupi, alguns aliados do PT mantém fidelidade apenas a Lula, mas migrarão para Ciro no momento em que a Justiça Eleitoral impugnar a candidatura do ex-presidente.