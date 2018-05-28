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Negociação

Ministro do STF se reúne com PF e Exército para tratar da paralisação

Às 16h, Alexandre de Moraes vai receber, em seu gabinete, o diretor-geral da Polícia Federal Rogério Galloro

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 18:15
Ministro Alexandre de Moraes Crédito: Divulgação | SSP SP
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deve se reunir nesta segunda-feira (28) com o comando da Polícia Federal (PF), do Exército e com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para tratar da liminar que autorizou o desbloqueio, com uso de força policial, das rodovias do país, paralisadas pelo movimento nacional de caminhoneiros.
Às 16h, Alexandre de Moraes vai receber, em seu gabinete, o diretor-geral da Polícia Federal Rogério Galloro. Em seguida, às 17h30, a reunião será com o comandante do Exército, general Villas Boas e, às 19h, com o ministro Raul Jungmann.
Na liminar proferida na sexta-feira (25), o ministro do STF entendeu que o movimento dos caminhoneiros abusou de seus direitos constitucionais e provocou "efeito desproporcional e intolerável" no país.
"O quadro fático revela com nitidez um cenário em que o abuso no exercício dos direitos constitucionais de reunião e greve acarretou um efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade, que depende do pleno funcionamento das cadeias de distribuição de produtos e serviços para a manutenção dos aspectos mais essenciais e básicos da vida social", afirmou o ministro.

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