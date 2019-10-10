Home
Ministro do Meio Ambiente recebe 'prêmio Exterminador do Futuro' na Câmara

Estudante entregou a estatueta para o ministro do Meio Ambiente durante sessão na Câmara

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 08:22

 - Atualizado há 6 anos

Ministro do Meio ambiente, Ricardo Salles Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de um protesto na manhã de hoje, em Brasília.

Durante audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na Câmara dos Deputados, um manifestante se dirigiu à mesa do ministro e entregou a ele um boneco que vestia terno e gravata e segurava uma placa sobre o toco de uma árvore derrubada. Na base, constava o nome de Ricardo Salles.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebeu na Câmara dos Deputados o "troféu de Exterminador do Futuro" durante a Comissão de Meio Ambiente e "Ministro, eu queria fazer uma entrega para você, ministro. Esse prêmio é o Prêmio Exterminador do Futuro para o ministro Salles", afirmou o manifestante, um jovem de camisa branca e gravata.

Logo após entregar o boneco, o manifestante foi retirado por seguranças. Salles apenas pegou o boneco e colocou embaixo da mesa, sem responder ao manifestante.

Na audiência, Salles disse que o petróleo que tem atingido dezenas de praias no Nordeste muito provavelmente é de origem venezuelana e deve ter vindo do derramamento "acidental ou não" de um navio perto da costa brasileira.

"Esse petróleo que está vindo muito provavelmente é da Venezuela, como disse o estudo do Petrobras. É um petróleo que vem de um navio estrangeiro, ao que tudo indica, navegando perto da costa brasileira, com derramamento acidental ou não", disse.

