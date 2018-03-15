Ministro da Defesa diz que PF vai ajudar na investigação de assassinato

Vereadora Marielle Franco (PSOL) Crédito: Thais Alvarenga/Reprodução Facebook

O Palácio do Planalto divulgou uma nota nesta quinta-feira na qual afirma que vai colocar a Polícia Federal à disposição das forças de segurança para ajudar nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros quando saia de um evento no Centro do Rio, e de seu motorista Anderson Pedro Gomes.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, convervou com o general Walter Braga Netto, e ofereceu o auxílio dos agentes federais.