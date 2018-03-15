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Marielle Franco

Ministro da Defesa diz que PF vai ajudar na investigação de assassinato

Em nota, o governo federal afirmou que acompanha as apurações sobre crime

Publicado em 15 de Março de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 12:03
Vereadora Marielle Franco (PSOL) Crédito: Thais Alvarenga/Reprodução Facebook
O Palácio do Planalto divulgou uma nota nesta quinta-feira na qual afirma que vai colocar a Polícia Federal à disposição das forças de segurança para ajudar nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros quando saia de um evento no Centro do Rio, e de seu motorista Anderson Pedro Gomes.
De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, convervou com o general Walter Braga Netto, e ofereceu o auxílio dos agentes federais.
"O governo federal acompanhará toda a apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista que a acompanhava na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou com o interventor federal no estado, general Walter Braga Netto, e colocou a Polícia Federal à disposição para auxiliar em toda investigação", diz a nota.

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