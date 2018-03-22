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Norte e Nordeste

Ministro afirma que apagão ocorreu por 'erro de programação'

Coelho Filho informou que ONS terá dez dias, a partir de segunda-feira (25), para entregar relatório dando detalhes sobre o que provocou a falha

Publicado em 22 de Março de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 16:54
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o aumento da carga na subestação, causando o apagão, ocorreu por um erro de programação, segundo informado pela ONS à pasta, e ela não suportou, afetando de forma mais severa os estados do Norte e Nordeste, com interrupção do abastecimento.
"Pelo volume de energia que passava naquele momento pela subestação, 4 mil megas, ter derrubado 18 mil megas, segundo o Barata (Luiz, diretor geral da ONS), está dentro de um número aceitável. Mas ele vai ter dez dias para averiguar isso", disse o ministro, em referência a uma reunião que ocorrerá segunda-feira (25), entre a ONS e as empresas de energia afetadas, para analisar o que causou o apagão.
Mais cedo, nesse mesmo evento de energia do qual participam no Rio, Barata disse que elaborará um relatório explicando o ocorrido em até 10 dias, a contar da reunião.
O ministro disse, ainda, que espera que seja explicado se algum mecanismo de defesa ou back up tenha deixado de funcionar, ao ocorrer o aumento de carga na subestação.
Coelho Filho classificou o apagão como "de magnitude bastante elevada" ao justificar a falha ter desabastecido alguns estados por até 5 horas:
"Mas soube de regiões do Norte em que o problema foi restabelecido em uma hora, uma hora e meia", concluiu.

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