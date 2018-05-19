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Evidências

Ministro admite ação de radicais no Brasil

Etchegoyen reconhece que há brasileiros ligados a jihadistas, mas evita falar em células terroristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 11:53

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 11:53

General Sergio Etchegoyen, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Crédito: Reprodução/YouTube
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Etchegoyen, reconheceu nesta sexta-feira, em entrevista ao Estado, que o Brasil já tem envolvimento com radicais islâmicos e tem gente que é perigosa presa e denunciada. Ressalvou, no entanto, que não dá para falar em célula terrorista, embora haja evidências de que existem pessoas envolvidas com radicais.
Matéria publica pelo Estado na quinta-feira mostrou que o Ministério Público Federal denunciou 11 brasileiros pela formação de uma organização criminosa e por promoção do Estado Islâmico no País. Para o MPF, houve tentativa de recrutar jihadistas para se juntar ao grupo terrorista na Síria, discussões sobre atentados no Brasil e planos de formar uma célula nacional do EI.
O ministro disse que não existe País protegido, mas afirmou que o Brasil tem tido muito sucesso nas ações preventivas e o motivo é a integração com todos os órgãos internos e externos que tem responsabilidade com combate ao terror, até mesmo com os países parceiros. O ministro disse que, por conta dos perigos que existem em qualquer país do mundo, o alerta tem de ser permanente.
O general lembrou que há dois anos a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) detectou um grupo que mantinha contato com integrantes do Estado Islâmico, mas que eles não tinham dimensões significativas. Etchegoyen destacou que, por isso, estamos sempre com atenção total.
O ministro fez questão de reiterar que não podemos mais dizer que esse problema não existe no Brasil. Tanto que há pessoas presas. Só que a dimensão é menor do que em outros países, como EUA e França.
Até agora, as medidas protocolares têm nos permitido nos anteciparmos. E os órgãos do sistema de inteligência têm conseguido trabalhar de forma integrada para que o Brasil não caia no mesmo erro destes dois casos, comentou ele, reiterando, no entanto, que nenhum país do mundo está totalmente protegido.
Para justificar sua tese, ele lembrou que hoje existem atentados que são realizados com baixíssimos custos, como o que ocorreu dias atrás na França, quando pessoas foram esfaqueadas na rua. Isso é um complicador.

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