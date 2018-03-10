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Gestor de pagamentos

Ministério vai tirar de jovem gestão sobre verba de meio bilhão

A princípio, Mikael Tavares Medeiros manterá o cargo, pelo qual recebe R$ 5,1 mil brutos

Publicado em 10 de Março de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 14:07
Mikael Tavares Medeiros, de 19 anos, nomeado gestor financeiro de contratos no Ministerio do Trabalho Crédito: Reprodução
O Ministério do Trabalho vai tirar de Mikael Tavares Medeiros, um jovem de 19 anos, a função de gestor de pagamentos de contratos que somam R$ 473 milhões anuais. De acordo com fontes da pasta ouvidas pela reportagem, a portaria já foi assinada por Leonardo Arantes, secretário-executivo do ministério e sobrinho do líder do PTB, Jovair Arantes (GO). A princípio, Mikael manteria o cargo de Coordenação de Documentação e Informação do ministério, pelo qual recebe R$ 5,1 mil brutos. Indicado pelo PTB, o jovem é filho de um dirigente da legenda e antes de atuar na pasta trabalhou como vendedor em uma loja de óculos, além de ter ficado de recuperação no ensino médio em 2016. A nomeação e as atribuições do jovem foram reveladas pela reportagem.
Antes de chegar ao ministério, o jovem precisou de uma prova de recuperação para concluir o ensino médio, trabalhou com venda de óculos numa loja e estava desempregado. Ele acaba de entrar na universidade. O pai de Mikael, o delegado da Polícia Civil Cristiomario de Sousa Medeiros, é presidente do PTB em Planaltina de Goiás e aliado do líder do partido na Câmara, Jovair Arantes (GO). Cristiomario diz que a indicação pode ter partido de Jovair, mas o líder diz que cabe ao ministério responder sobre o caso.
A reportagem, no início da tarde de ontem, Mikael afirmou ter chegado ao cargo por indicação de seu partido. O jovem é oficialmente filiado ao Partido da Mulher Brasileira (PMB), conforme os registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o apadrinhamento para entrar no Ministério do Trabalho partiu do PTB.
"O (partido) que me botou lá dentro, você já disse qual é o meu partido", respondeu Mikael sobre quem era o responsável por sua indicação.

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