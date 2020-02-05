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Agressão policial

Ministério repudia agressão racista a jovem na Bahia

Durante a abordagem, o policial grita para o rapaz você, para mim, é um ladrão vagabundo, arranca o boné usado pela vítima e puxa o cabelo do jovem de maneira abrupta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 20:30
Policial agride jovem na periferia de Salvador (BA) Crédito: Reprodução
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) repudiou nesta quarta-feira (5) a agressão, com tapas, chutes e xingamentos, de um policial militar da Bahia a um jovem negro, na periferia de Salvador. Um vídeo, que começou a circular nas redes sociais no domingo (2), mostra o policial fardado agredindo um jovem em posição de revista.
Durante a abordagem, o policial grita para o rapaz você, para mim, é um ladrão vagabundo, arranca o boné usado pela vítima e puxa o cabelo do jovem de maneira abrupta. O rapaz, não identificado, usava um penteado afro, estilo black power, e teve sua aparência questionada pelo agressor. Com essa desgraça de cabelo você é o quê? É trabalhador? É veado?. Após dar três socos nas costelas e um chute nas pernas do jovem, o policial deixa o local caminhando. O momento da agressão foi registrado em vídeo por moradores do bairro Fazenda de Coutos,na periferia da capital baiana.
O MMFDH e a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPIR) condenam a atitude irregular do policial em questão, que não corresponde com o comportamento esperado de um servidor da Lei. Nenhum tipo de violência e racismo será tolerado por este ministério e, por isso, prestamos nossa solidariedade e apoio ao jovem agredido, registra a publicação da pasta.

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O governador da Bahia, Rui Costa, descreveu a agressão como inaceitável e inadmissível, e não reflete o comportamento e os ideias da instituição. No Twitter, o governador afirmou ter determinado uma apuração rigorosa e imediata por parte da corporação. Rui Costa solicitou ainda que o resultado da investigação seja divulgado para a sociedade.
Com informações Agência Brasil.

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