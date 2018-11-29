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Operação Lava Jato

Ministério Público Federal pede prisão preventiva de sócio da OAS

César de Araújo Mata Pires Filho era vice-presidente da construtora

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 18:06
Sede da Petrobras em Salvados (BA) Crédito: Reprodução | Google Street View
A força tarefa da Lava Jato em Curitiba pediu a prisão preventiva de César de Araújo Mata Pires Filho, um dos sócios da OAS. Os promotores afirmam que houve participação direta dele nas irregularidades constatadas na 56ª fase da operação, que investiga pagamento de propina na construção da Torre de Pituba, sede da Petrobras na Bahia. O empresário era, na época dos fatos, vice-presidente da Construtora OAS, e teria agido junto com Léo Pinheiro, então presidente da empresa.
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), ele participou ativamente na obtenção de um aditivo feito na construção do prédio, cuja obra ficou a cargo da SPE Edificações Itaigara, uma sociedade da OAS com a Odebrecht.
A 56ª fase foi deflagrada na última sexta-feira (23), e o empresário teve prisão temporária decretada, mas estava em viagem aos Estados Unidos. Ele se apresentou à Polícia Federal em Curitiba na noite do último domingo.
> Justiça solta nove presos da Sem Fundos, fase 56 da Lava Jato
O empresário tentou fazer acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Porém, apenas um grupo de executivos da empresa obteve sucesso e conseguiu fechar acordo de colaboração. As informações dele resultaram na operação deflagrada na 56ª Fase.

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