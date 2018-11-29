Ministério Público Federal pede prisão preventiva de sócio da OAS

Sede da Petrobras em Salvados (BA) Crédito: Reprodução | Google Street View

A força tarefa da Lava Jato em Curitiba pediu a prisão preventiva de César de Araújo Mata Pires Filho, um dos sócios da OAS. Os promotores afirmam que houve participação direta dele nas irregularidades constatadas na 56ª fase da operação, que investiga pagamento de propina na construção da Torre de Pituba, sede da Petrobras na Bahia. O empresário era, na época dos fatos, vice-presidente da Construtora OAS, e teria agido junto com Léo Pinheiro, então presidente da empresa.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), ele participou ativamente na obtenção de um aditivo feito na construção do prédio, cuja obra ficou a cargo da SPE Edificações Itaigara, uma sociedade da OAS com a Odebrecht.

A 56ª fase foi deflagrada na última sexta-feira (23), e o empresário teve prisão temporária decretada, mas estava em viagem aos Estados Unidos. Ele se apresentou à Polícia Federal em Curitiba na noite do último domingo.