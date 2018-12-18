Ministério Público de São Paulo ouve 28 denúncias contra João de Deus

O médium João de Deus (C) já foi denunciado por mais de 500 mulheres

Um pedido de habeas corpus impetrado pelos advogados do João de Deus tenta transformar a decisão judicial de prisão preventiva em prisão domiciliar com uso tornozeleira, por causa da idade avançada e dos problemas de saúde do médium. Ele se entregou à polícia domingo, em uma área rural de Abadiânia, após longa negociação.