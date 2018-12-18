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Médium

Ministério Público de São Paulo ouve 28 denúncias contra João de Deus

Para esta terça-feira (18), estão previstos mais cinco depoimentos na capital paulista

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 18:05
O médium João de Deus (C) já foi denunciado por mais de 500 mulheres Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A força-tarefa do Ministério Público de São Paulo (MPSP) ouviu, em uma semana, 28 mulheres que denunciaram o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Famoso por ter recebido celebridades nacionais e internacionais em Abadiânia, no interior de Goiás, o médium está preso desde domingo (16) por denúncias de abuso sexual.
Para esta terça-feira (18), estão previstos mais cinco depoimentos na capital paulista. A partir de quarta-feira (19), o Ministério Público entra em recesso, as oitivas serão suspensas e retomadas em 7 de janeiro do próximo ano. O Ministério Público de Goiás já recebeu 506 acusações.
As pessoas que se dizem vítimas do médium também podem enviar os relatos para [email protected]. Em São Paulo, o e-mail para denúncias é [email protected]. Todas as mulheres serão ouvidas em sigilo e não terão a identidade divulgada.
DEFESA
Um pedido de habeas corpus impetrado pelos advogados do João de Deus tenta transformar a decisão judicial de prisão preventiva em prisão domiciliar com uso tornozeleira, por causa da idade avançada e dos problemas de saúde do médium. Ele se entregou à polícia domingo, em uma área rural de Abadiânia, após longa negociação.
Os advogados reiteram a inocência do médium e levantam dúvidas sobre o comportamento das possíveis vítimas e o conteúdo dos depoimentos.
A polícia também investiga uma recente movimentação de cerca de R$ 35 milhões nas contas de João de Deus.

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