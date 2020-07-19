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Brasil

Ministério da Saúde registra 716 mortos por Covid-19; total vai a 79.488

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 20:16

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 20:16

O Ministério da Saúde informou neste domingo (19) que foram registradas 716 mortes por Covid-19 em todo o país. O número total de vítimas, pelos dados do governo, chega a 79.488 pessoas. Foram confirmadas 23.529 novas contaminações, chegando a mais de 2,098 milhões de brasileiros.
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM)
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM) Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus
O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período.
No sábado, 18, o Estado do Rio de Janeiro repetiu os números sobre a doença verificados no dia anterior. Segundo o Ministério da Saúde, a secretaria fluminense relatou "dificuldades para realizar a exportação de dados" e decidiu repetir a mesma informação. "O Ministério da Saúde está auxiliando o Estado na resolução do problema, e os dados devem ser atualizados no boletim de domingo", informou o ministério.
No sábado, o Rio de Janeiro tinha 135.230 confirmações do novo coronavírus e 11.919 mortes. No domingo, esse número subiu para 138.524 contaminações e 12.114 mortos.

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