Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministério da Saúde prorroga prazo de inscrição para o Mais Médicos
Prazo estendido

Ministério da Saúde prorroga prazo de inscrição para o Mais Médicos

Decisão anunciada é provocada por instabilidade no sistema de inscrições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 17:43

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 17:43

Até o momento, 6.394 profissionais formados no Brasil se inscreveram para trabalhar no programa Mais Médicos Crédito: Reprodução | Pixabay
O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, afirmou nesta quinta-feira (22) que o prazo para a inscrição de profissionais formados no Brasil no programa Mais Médicos será prorrogado. A mudança deverá ser oficializada até o fim da tarde, com novas datas. Inicialmente, interessados tinham até o dia 25 para fazer a inscrição. A extensão do prazo deverá ser adotada em razão de instabilidade no sistema de inscrição que, de acordo com a pasta, foi alvo de tentativa de invasão por hackers.
Embora a invasão não tenha sido concretizada, o sistema ficou instável desde ontem, quando foram abertas as inscrições. Até o momento, a situação não foi normalizada. Médicos interessados em participar do programa ainda têm dificuldades para ingressar no sistema.
A decisão de prorrogação anunciada há pouco contraria o que havia sido dito pelo ministério até o início da manhã. A posição inicial era de manter o cronograma. No entanto, ganhou corpo o receio de que, inalterado o planejamento, o processo fosse questionado na Justiça, sob a justificativa de que profissionais teriam sido prejudicados com os atrasos, o que conturbaria ainda mais o processo de provimento de vagas.
Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que 6.394 profissionais formados no Brasil se inscreveram para trabalhar no Mais Médicos até o momento. Do total, no entanto, foram validados 2.812 pedidos. As demais inscrições foram anuladas, por apresentarem inconsistências nos dados apresentados. Dos inscritos efetivados, 2.209 já escolheram os locais onde vão trabalhar. Isso representa 26% das vagas que serão abertas com a saída de profissionais cubanos que deixam o programa.
Occhi afirmou que médicos brasileiros que já fizeram a inscrição e escolheram o local de trabalho não precisam aguardar o prazo inicialmente previsto, de 3 de dezembro, para se apresentar ao posto. Se eles quiserem, podem ingressar imediatamente, disse.
Na semana passada, em uma reação a declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), o governo de Cuba decidiu interromper o programa. Os 8.332 profissionais já encerraram as atividades e retornam à ilha a partir desta quinta-feira (22). A previsão da Opas é de que todos deixem o Brasil até dia 12 de dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados