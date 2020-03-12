Ministério da Saúde não discute possibilidade de bloqueio sanitário

Ministério da Saúde registra primeiro caso de coronavírus no ES Crédito: Divulgação

O Ministério da Saúde não discute ainda possibilidade de "bloqueio sanitário", como fechar fronteiras ou proibir voos. A afirmação foi feita pelo secretário-executivo da pasta, João Gabbardo. "Não há nenhuma orientação neste sentido. Isso é para sempre? Não sei, depende da evolução."

A declaração ocorre um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinar a suspensão de voos da Europa para o país. Ele acusou ainda nações europeias de não tomarem medidas sanitárias necessárias contra a doença. No continente, a Itália é o país cuja situação do coronavírus é a mais grave.

Para Gabbardo, a Itália tem um "sistema de saúde muito bem estruturado", mas não teve tempo de estudar os casos de novo coronavírus da China a tempo de controlar a chegada em seu território. "Estamos tendo tempo para planejar um pouco mais", disse o secretário.

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, evitou ainda se posicionar sobre decisão do governo do Distrito Federal de suspender aulas e eventos. "Medidas locais são de responsabilidade de cada gestor local. Não estamos discutindo medida de uma unidade federada", disse.