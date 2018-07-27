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Maternidade

Ministério da Saúde lança Campanha de Aleitamento Materno

'Amamentar é doar aquilo que é seu, que é gratuito, que é amor e que ajuda a salvar vidas', disse o ministro da Saúde, Gilberto Occhi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 16:35

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 16:35

Nádia Costa amamenta a filha Rafaela Costa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A nutricionista Maria Rosa Rodrigues, 32 anos, é mãe do Leonardo, de 4 anos, e da Beatriz, de 1 ano e 11 meses. Pouco antes do primogênito completar 30 dias de vida, ela perdeu o pai em um acidente de trânsito. E, mesmo em meio à tristeza e às dificuldades, decidiu que não desistiria de amamentar o bebê. Resolvi focar no meu amor pelo meu filho.
E, naquele momento da amamentação, eu era feliz, contou. Leonardo mamou até quase 2 anos, quando parou por conta própria, sem ter de passar pelo chamado desmame forçado. A irmã caçula, Beatriz, segue mamando até hoje, às vésperas do segundo aniversário.
A história de superação de Maria Rosa se repete em cada uma das mães que participaram da cerimônia de lançamento da Campanha de Aleitamento Materno, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A atriz e madrinha da campanha, Sheron Menezzes, compareceu ao evento acompanhada do filho Benjamin, de 9 meses.
É importante para mim estar aqui, emprestando a nossa imagem e conscientizando pessoas, disse. Amamento o Ben em qualquer lugar. Se meu filho tem fome, eu amamento. Não é vergonha não. É saúde para ele, reforçou.
O representante da Opas no Brasil, Joaquín Molina, descreveu a amamentação como um dos gestos mais generosos que podem existir, ao se dirigir às mães reunidas no salão principal da entidade. Nunca esse auditório esteve tão lindo como hoje.
Elas trazem uma mensagem de vida, de saúde e de bem-estar, disse, ao destacar que o aleitamento funciona como uma primeira vacina para o bebê, já que protege de doenças potencialmente perigosas. Molina alertou, entretanto, que, nas Américas, pouco mais da metade das crianças é amamentada nas primeiras horas de vida, enquanto apenas 39% seguem mamando até os 2 anos.
Amamentar é doar aquilo que é seu, que é gratuito, que é amor e que ajuda a salvar vidas, disse o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Durante a cerimônia, ele lembrou que, na próxima semana, mais de 150 países  incluindo o Brasil  participam da Semana Mundial da Amamentação, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre os desafios no país, Occhi citou a ampliação de salas para amamentação dentro de empresas, instituições e nos próprios órgãos de governo.

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