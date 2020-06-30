Ministério da Saúde anuncia compra de anestésicos para internação

Alguns pacientes com coronavírus apresentam complicações e precisam ser internados Crédito: Freepik

Nesta segunda-feira (29), o Ministério da Saúde lançou procedimento de compra para medicamentos anestésicos usados em procedimentos de intubação para pacientes vítimas da Covid-19 . Um processo internacional e outro nacional foram iniciados pelo governo federal, no entanto, não há previsão sobre quando os medicamentos serão entregues pelos fornecedores.

De acordo com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), os estoques dos anestésicos diminuíram nos últimos meses com o aumento de intubações, que são necessárias nos casos graves de pacientes infectados pelo novo coronavírus

Segundo reportagem do jornal O Globo, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, disse que o governo lançou um processo de compras internacional em parceria com a Organização Panamericana de Saúde (Opas) e abriu um pregão eletrônico nacional para a aquisição dos medicamentos.

Franco informou ainda que o governo fez requisições administrativas. Assim, indeniza as empresas que foram alvo das requisições posteriormente. O procedimento é considerado uma forma mais rápida de adquirir medicamentos e insumos médicos no cenário atual.

"No caso das requisições administrativas, tomou-se o cuidado para que não houvesse desabastecimento. Os contratos estão sendo honrados e pegamos apenas o excedente para, de forma centralizada, requisitar e distribuir", pronunciou Franco.

DADOS

Segundo o Ministério da Saúde, 275 mil doses de medicamentos requisitadas junto aos laboratórios já foram distribuídas para diversos Estados. Mas o secretário-executivo do Ministério da Saúde disse que não sabe quando os medicamentos chegarão ao Brasil.

Em relação ao pregão eletrônico realizado nacionalmente, Elcio Franco ressaltou que o processo está sendo feito da forma "mais célere possível".

CLOROQUINA

A diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do ministério, Sandra de Castro Barros, negou que o governo tenha errado ao priorizar a compra de cloroquina  medicamento defendido pelo presidente Jair Bolsonaro mas que não tem eficácia comprovada  diante da diminuição do estoque de analgésicos para internação.

Segundo ela, a União não tem a obrigação de fazer aquisições centralizadas desse tipo de medicamento e de repassá-los aos Estados.

"Não é bem assim. O modelo de gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) é descentralizado onde União, Estados e municípios compartilham e dividem responsabilidade", expressou Sandra.