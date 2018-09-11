'Minha voz é a voz de Fernando Haddad', diz Lula em carta lida em SP

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad com Lula Crédito: Reprodução/Web

Na véspera do prazo final para indicar seu substituto na disputa pelo Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em carta lida na capital paulista, que Fernando Haddad é sua "voz" na eleição.

Nesta terça-feira, 11, o PT deve oficializar Haddad como candidato à Presidência e Manuela D'Ávila (PCdoB) como candidata a vice após a candidatura de Lula ter sido barrada pela Justiça Eleitoral.

"Minha voz é a voz de Fernando Haddad e de todos os companheiros em nossa jornada destemida para resgatar a dignidade nacional", afirmou Lula na mensagem.

O ex-presidente disse também que sua voz é a de Luiz Marinho, candidato ao governo de São Paulo, e dos demais candidatos na coligação petista no Estado.

Na carta lida pelo ator Sérgio Mamberti, Lula conclamou a militância para trabalhar nas próximas semanas até o primeiro turno da eleição. No PT, há uma preocupação com o tempo para a transferência de votos de Lula para Haddad.

"Vamos arrancar para a vitória nessas quatro semanas, vamos firmar nesta noite esse compromisso de luta", declarou o ex-presidente, que ainda disse sentir que seu coração estava batendo em cada militante.