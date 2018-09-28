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Polêmicas

Militares pró-Bolsonaro avaliaram trocar Mourão

Dois ex-ministros do TSE afirmaram que a chapa pode ser inviabilizada com a renúncia do vice, mas que no caso de Bolsonaro a Corte poderia considerar que a situação envolve o líder nas pesquisas e adotar novo entendimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 11:25

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 11:25

O general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Tiago Queiroz
Depois das recorrentes declarações polêmicas, o general Hamilton Mourão perdeu apoio entre os militares. Dentro da alta cúpula, avaliou-se ontem, até mesmo, pedir que ele renuncie à vaga de vice para evitar mais prejuízos à candidatura de Jair Bolsonaro. O movimento só foi abortado no início da noite porque a jogada foi considerada arriscada. A legislação prevê que a troca só pode ser feita até 20 dias antes do pleito, prazo já ultrapassado. Embora haja pelo menos um precedente favorável, o risco de o TSE derrubar a chapa toda seria alto demais.
> Bolsonaro se irrita com Mourão e diz que vice desconhece constituição
Dois ex-ministros do TSE afirmaram que a chapa pode ser inviabilizada com a renúncia do vice, mas que no caso de Bolsonaro a Corte poderia considerar que a situação envolve o líder nas pesquisas e adotar novo entendimento.
PRECEDENTE
Em 2016, o vice de Iris Rezende renunciou após a vitória na eleição para prefeitura de Goiânia. O TSE considerou que Rezende não poderia ser prejudicado e autorizou a troca. Há sempre a possibilidade de surgir alguma tese, afirma um ex-ministro.
Enquanto a ideia de troca do vice ainda empolgava, os nomes mais cotados para substituir o general foram Janaina Paschoal, o príncipe Orleans e Bragança e Alvaro Dias. O candidato do Podemos já disse que não renuncia.
Uma ala representativa da Assembleia de Deus, que se declara antipetista, quer anunciar já na próxima segunda-feira apoio a Jair Bolsonaro. A cúpula da igreja, que reúne 22,5 milhões de fiéis, se reuniu ontem em São Paulo.
Em maio, a congregação sinalizou que poderia apoiar Henrique Meirelles (MDB) no 1.º turno, mas o baixo índice dele fez o grupo mudar os rumos.
> General Mourão critica pagamento de 13° salário e férias
Em conversas com ministros sobre apoio a Henrique Meirelles, Michel Temer tem evitado pedir votos. Quando provocado, diz que respeita os fatos.
A Corregedoria do TSE vai implementar um sistema para permitir a justificativa de ausência nas eleições de forma totalmente eletrônica.
A chegada do ex-secretário Francisco Macena à campanha de Fernando Haddad incomodou uma ala grande do PT. Para encaixá-lo, o candidato rifou Ricardo Berzoini, que é muito querido pelo partido.
A Coluna revelou ontem que Macena foi indicado por Haddad para ser o tesoureiro da campanha. Os dois são acusados por Mônica Moura de usar caixa 2 em 2012.
Sobre o atual tesoureiro de Haddad, a delatora disse em depoimento: Ele participou da conversa em geral, valores, então ele sabia da parte por fora. Com relação a Haddad, afirmou que nas conversas com ele, quando cobrava pagamentos atrasados, ficava claro que era dinheiro por fora.
Apesar disso, não haverá troca. Petistas apontam que o tesoureiro da campanha não é o único enrolado. O do PT, Emídio de Souza, também responde a processos. O que impede o partido de cobrar atitude de Haddad.
Jan Hansen, marido de Cristina Bolsonaro, escreveu em seu Facebook que é pura mentira a informação de que ela pediu asilo na Noruega por medo do ex-marido. O relato foi feito pelo casal ao Itamaraty. Ontem, ele apagou postagens.
O corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, comunicou ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, a abertura de Processo Administrativo Disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato.
O pedido partiu do ministro depois de Dallagnol sugerir em entrevista que Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski estimulam a corrupção.

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