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"Jenifer"

Militares da Marinha dançam hit em navio oficial

Vídeo circula na internet

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 11:16

Publicado em 

21 jan 2019 às 11:16
Militares são flagrados dançando a música "O nome dela é Jenifer" em navio oficial da Marinha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Em um vídeo que circula na internet, militares da Marinha do Brasil são flagrados dançando a música "O nome dela é Jenifer", do cantor Gabriel Diniz, em cima do navio de Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito, no Rio de Janeiro.
Sobre o caso, a Marinha divulgou uma nota em que afirma que o comportamento dos Militares é incompatível com as tradições da corporação e que foi instaurado um procedimento administrativo sobre o caso.
Confira o comunicado na íntegra:
"A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Comunicação Social da Marinha, participa que o navio do vídeo é o Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito, sediado no Rio de Janeiro.
Durante estágio de mar de militares, foi constatado comportamento completamente incompatível com as tradições da Marinha.
Assim, para ampliar a apuração do ocorrido, foi instaurado um procedimento administrativo; cuja conclusão, certamente, conterá as propostas pertinentes as necessárias correções no inaceitável comportamento."
VEJA O VÍDEO

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