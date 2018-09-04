Militares cercam Museu Nacional para evitar possíveis roubos

Para evitar possíveis saques aos escombros do Museu Nacional/UFRJ, militares estão cercando o prédio atingido por um grave incêndio desde a manhã desta terça-feira, 4.

Autoridades acreditam que parte do precioso acervo de 20 milhões de itens possa ainda estar sob as cinzas e temem roubos. Segundo o coronel Carlos Cinelli, porta-voz do Comando Militar do Leste (CML), estão na área do museu equipes do Batalhão de Guardas do Exército, que tem seu quartel situado em São Cristóvão.