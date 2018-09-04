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Após incêndio

Militares cercam Museu Nacional para evitar possíveis roubos

Autoridades acreditam que parte do precioso acervo de 20 milhões de itens possa ainda estar sob as cinzas e temem roubos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 13:50

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 13:50

Para evitar possíveis saques aos escombros do Museu Nacional/UFRJ, militares estão cercando o prédio atingido por um grave incêndio desde a manhã desta terça-feira, 4.
> Incêndio em museu pode ter colocado fim às pesquisas na Antártica
> Fragmentos de crânio são encontrados em escombros do Museu Nacional
Autoridades acreditam que parte do precioso acervo de 20 milhões de itens possa ainda estar sob as cinzas e temem roubos. Segundo o coronel Carlos Cinelli, porta-voz do Comando Militar do Leste (CML), estão na área do museu equipes do Batalhão de Guardas do Exército, que tem seu quartel situado em São Cristóvão.
As equipes atuam em coordenação com a Polícia Militar para cobrir todo o local do incêndio.

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