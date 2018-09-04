Militares cercam Museu Nacional para evitar possíveis roubos

Para evitar possíveis saques aos escombros do Museu Nacional/UFRJ, militares estão cercando o prédio atingido por um grave incêndio desde a manhã desta terça-feira, 4.
Autoridades acreditam que parte do precioso acervo de 20 milhões de itens possa ainda estar sob as cinzas e temem roubos. Segundo o coronel Carlos Cinelli, porta-voz do Comando Militar do Leste (CML), estão na área do museu equipes do Batalhão de Guardas do Exército, que tem seu quartel situado em São Cristóvão.
As equipes atuam em coordenação com a Polícia Militar para cobrir todo o local do incêndio.