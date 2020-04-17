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Coronavírus

Mídia internacional repercute demissão de Mandetta

O jornal britânico The Guardian afirmou que, enquanto o ministro defendia o isolamento social, o 'presidente de extrema-direita' minimizou o impacto do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 21:10

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 21:10

Veículos estrangeiros repercutiram a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comunicada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (16).
Jornal inglês The Guardian repercute demissão do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta
Jornal inglês The Guardian repercute demissão do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta Crédito: Repdrodução/The Guardian
Com o título "Bolsonaro demite popular ministro da Saúde após disputa sobre resposta ao coronavírus", o jornal britânico The Guardian afirmou que, enquanto o ministro defendia o isolamento social, o "presidente de extrema-direita" minimizou o impacto do coronavírus. Para a publicação, a demissão de Mandetta tem "potencial para causar uma grande revolta pública".
O americano Washington Post também destacou a disputa entre Mandetta e Bolsonaro. Na matéria Bolsonaro despede o ministro da Saúde, Mandetta, após diferenças sobre a resposta ao coronavírus, o jornal narra os embates entre ministro e presidente - destacando a declaração de Bolsonaro de que o vírus seria "uma gripezinha".
"O esforço (de Bolsonaro) para reiniciar a economia iniciou um confronto direto com Mandetta, que se tornou uma voz de resistência dentro do governo", afirmou o jornal.
O argentino Clarín considerou a medida "esperada", já que o presidente vinha mantendo "curtos-circuitos" com Mandetta "há várias semanas". "A medida era esperada, mas envolve enormes riscos políticos e de saúde", diz a publicação, "já que se espera que o país entre no momento mais agudo da pandemia de coronavírus em breve".
O jornal também destacou reações locais, com panelaços em diferentes cidades do Brasil.

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