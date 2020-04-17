Mídia internacional repercute demissão de Mandetta

Jornal inglês The Guardian repercute demissão do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta Crédito: Repdrodução/The Guardian

Com o título "Bolsonaro demite popular ministro da Saúde após disputa sobre resposta ao coronavírus", o jornal britânico The Guardian afirmou que, enquanto o ministro defendia o isolamento social, o "presidente de extrema-direita" minimizou o impacto do coronavírus. Para a publicação, a demissão de Mandetta tem "potencial para causar uma grande revolta pública".

O americano Washington Post também destacou a disputa entre Mandetta e Bolsonaro. Na matéria Bolsonaro despede o ministro da Saúde, Mandetta, após diferenças sobre a resposta ao coronavírus, o jornal narra os embates entre ministro e presidente - destacando a declaração de Bolsonaro de que o vírus seria "uma gripezinha"

"O esforço (de Bolsonaro) para reiniciar a economia iniciou um confronto direto com Mandetta, que se tornou uma voz de resistência dentro do governo", afirmou o jornal.