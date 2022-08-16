Michelle aparece em palanque, rouba cena e é ovacionada em Juiz de Fora; veja vídeo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Michelle Bolsonaro roubou a cena ao aparecer ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no carro de som em Juiz de Fora (MG), nesta terça-feira (16).

Ela tem intensificado suas participações a pedido de aliados do presidente, uma vez que ele precisa diminuir a rejeição entre as mulheres.

Quando ela apareceu no carro de som, foi ovacionada pela plateia.

"Geralmente, as pessoas mais importantes que falam por último. A pessoa mais importante desse momento não é o presidente, não é o candidato, é a senhora Michelle Bolsonaro", disse o presidente ao entregar o microfone para a sua esposa, que também discursou.