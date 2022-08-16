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Folha de São Paulo

Michelle aparece em palanque, rouba cena e é ovacionada em Juiz de Fora; veja vídeo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Michelle Bolsonaro roubou a cena ao aparecer ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no carro de som em Juiz de Fora (MG), nes...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 10:10

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 10:10

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Michelle Bolsonaro roubou a cena ao aparecer ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no carro de som em Juiz de Fora (MG), nesta terça-feira (16).
Ela tem intensificado suas participações a pedido de aliados do presidente, uma vez que ele precisa diminuir a rejeição entre as mulheres.
Quando ela apareceu no carro de som, foi ovacionada pela plateia.
"Geralmente, as pessoas mais importantes que falam por último. A pessoa mais importante desse momento não é o presidente, não é o candidato, é a senhora Michelle Bolsonaro", disse o presidente ao entregar o microfone para a sua esposa, que também discursou.
A viagem à cidade em que Bolsonaro levou a facada em 2018 é a primeira, com o começo da campanha eleitoral nesta terça.

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