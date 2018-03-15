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  • Michel Temer lamenta morte de Marielle Franco: 'Extrema covardia'
"O crime não ficará impune"

Michel Temer lamenta morte de Marielle Franco: 'Extrema covardia'

Presidente ressaltou que assassinato 'não ficará impune'

Publicado em 15 de Março de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 12:19
Vereadora morta Marielle Franco Crédito: Reprodução
O presidente Michel Temer lamentou a morte da vereadora Marielle Franco e ressaltou, pelas redes sociais, que "o crime não ficará impune". O chefe de Estado considerou o assassinato "um ato de extrema covardia" e prestou solidariedade a parentes e amigos da parlamentar, assassinada a tiros na noite desta quarta-feira no Estácio, região central do Rio.
Temer frisou que vai acompanhar a apuração dos fatos para a punição dos autores do crime e reiterou que pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que colocasse a Polícia Federal à disposição dos investigadores e do interventor do Rio, general Walter Braga Netto.
Lamento esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco. Solidarizo-me com familiares e amigos, e acompanho a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime.
 Michel Temer (@MichelTemer) March 15, 2018

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