Michel Temer lamenta morte de Marielle Franco: 'Extrema covardia'

Vereadora morta Marielle Franco Crédito: Reprodução

O presidente Michel Temer lamentou a morte da vereadora Marielle Franco e ressaltou, pelas redes sociais, que "o crime não ficará impune". O chefe de Estado considerou o assassinato "um ato de extrema covardia" e prestou solidariedade a parentes e amigos da parlamentar, assassinada a tiros na noite desta quarta-feira no Estácio, região central do Rio.

Temer frisou que vai acompanhar a apuração dos fatos para a punição dos autores do crime e reiterou que pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que colocasse a Polícia Federal à disposição dos investigadores e do interventor do Rio, general Walter Braga Netto.

Lamento esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco. Solidarizo-me com familiares e amigos, e acompanho a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime.