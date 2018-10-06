Michel Temer diz que vai buscar harmonia depois das eleições

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR

Em um vídeo feito para comemorar o aniversário de 30 anos da Constituição Federal, publicado na noite desta sexta-feira (5) em sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer disse que vai buscar harmonia depois das eleições e voltou a falar que "não existe caminho fora da Constituição", como já havia dito em cerimônia na quinta-feira (4).

"Todo poder emana do povo, diz a Constituição que hoje celebramos. E desde então, temos instituições capazes de resistir a graves crises políticas, capazes de vencer conflitos sociais ou superar dificuldades econômicas. Nas palavras deste livro estão escritos os caminhos seguros para o nosso futuro. Não existe caminho fora da Constituição. Depois da eleição continuaremos a buscar harmonia. É o compromisso que faremos para o bem comum. Dialogar para construir um destino melhor para todos", disse o presidente na gravação.

Em tom conciliador, Temer afirmou que as instituições estão funcionando para garantir a convivência entre pessoas que pensam diferente.

"Nossas instituições estão em pleno funcionamento para garantir esse clima de convivência entre pessoas que pensam de forma diferente, mas todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, de uma mesma nação, de um só país. A democracia se impõe à todos nós. É o regime da convivência pacífica, da aceitação do contraditório, da tolerância com as diferenças", afirmou.

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Ao final do vídeo, o presidente se dirige aos eleitores pedindo que votem de acordo com sua consciência e em paz com o semelhante.