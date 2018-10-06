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Michel Temer diz que vai buscar harmonia depois das eleições

Presidente afirmou que instituições garantem convivência entre pessoas que pensam diferente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 22:54

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 22:54

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR
Em um vídeo feito para comemorar o aniversário de 30 anos da Constituição Federal, publicado na noite desta sexta-feira (5) em sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer disse que vai buscar harmonia depois das eleições e voltou a falar que "não existe caminho fora da Constituição", como já havia dito em cerimônia na quinta-feira (4).
"Todo poder emana do povo, diz a Constituição que hoje celebramos. E desde então, temos instituições capazes de resistir a graves crises políticas, capazes de vencer conflitos sociais ou superar dificuldades econômicas. Nas palavras deste livro estão escritos os caminhos seguros para o nosso futuro. Não existe caminho fora da Constituição. Depois da eleição continuaremos a buscar harmonia. É o compromisso que faremos para o bem comum. Dialogar para construir um destino melhor para todos", disse o presidente na gravação.
Em tom conciliador, Temer afirmou que as instituições estão funcionando para garantir a convivência entre pessoas que pensam diferente.
"Nossas instituições estão em pleno funcionamento para garantir esse clima de convivência entre pessoas que pensam de forma diferente, mas todos nós fazemos parte de um mesmo corpo, de uma mesma nação, de um só país. A democracia se impõe à todos nós. É o regime da convivência pacífica, da aceitação do contraditório, da tolerância com as diferenças", afirmou.
VEJA TWEET
Ao final do vídeo, o presidente se dirige aos eleitores pedindo que votem de acordo com sua consciência e em paz com o semelhante.
"Escolha o melhor projeto para todos de acordo com a sua consciência. Vote em paz consigo mesmo e com seu semelhante, mesmo que a escolha dele seja outra. Na hora do voto você é soberano. Viva a democracia com respeito, com ordem e progresso, só assim avançaremos", diz Temer ao final da gravação.

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