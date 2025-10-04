Em investigação

Metanol: ES registra primeiro caso de suspeita de intoxicação

Em todo o país, a quantidade de notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas aumentou para 195

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 20:30

O Espírito Santo tem a primeira suspeita de intoxicação por metanol, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados no fim da tarde deste sábado (4). O caso em investigação é em Vila Velha.

Não há informações adicionais, até o momento, sobre a vítima e seu estado de saúde, tampouco sobre a forma como poderia ter acontecido a contaminação. A reportagem tenta mais detalhes com a Secretaria de Saúde do Estado e a Prefeitura de Vila Velha, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Em todo o país, a quantidade de notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas aumentou para 195. São 14 casos confirmados e 181 em investigação. Até o momento, foram registradas 13 mortes.

São Paulo lidera com 162 registros - 14 confirmados e 148 em investigação.

Além do Espírito Santo, também há casos suspeitos nos seguintes estados: 11 em Pernambuco; 5 em Mato Grosso do Sul; 3 no Paraná; 2 na Bahia; 2 em Goiás; 2 no Rio Grande do Sul; 1 no Distrito Federal; 1 em Minas Gerais; 1 em Mato Grosso; 1 em Rondônia; 1 no Piauí; 1 no Rio de Janeiro; e 1 na Paraíba.

Os números informados englobam até as 16h do dia 4 de outubro, segundo o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs).

O Estado de São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação. Na tarde deste sábado, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação com metanol no Estado, um homem de 46 anos.

A outra ocorreu em 15 de setembro, quando um homem de 54 anos morreu. Ambos os casos foram registrados na capital paulista. Entre as outras mortes suspeitas, constam também óbitos em São Bernardo do Campo e Cajuru.

O metanol é usado como matéria-prima para combustíveis e é impróprio para consumo humano, mas estaria sendo utilizado na falsificação de bebidas alcoólicas. Em forma pura, ele tem gosto levemente adocicado e alcoólico, parecido com o etanol, e não tem odor forte característico. Em destilados com 30% ou 40% de teor alcoólico, não é perceptível no sabor.

Neste sábado, a Secretaria de Saúde da Paraíba confirmou a morte de um homem que havia sido internado com suspeita de intoxicação por ingestão de bebida alcoólica adulterada com metanol, informou a imprensa local.

O homem de 32 anos teve três paradas cardiorrespiratórias e havia sido internado na manhã deste sábado. É o primeiro caso suspeito de intoxicação em investigação na Paraíba.

Mais cedo, o ministro Padilha recomendou que a população evite bebidas alcoólicas nos próximos dias, principalmente que estejam em garrafas de destilados fechadas com roscas.

"Nossa recomendação é evitar bebidas destiladas, sobretudo aquelas que a garrafa é feita com a rosca", disse Padilha, que está em Piauí, Teresina. Segundo ele, ainda não foram identificados casos de adulteração em bebidas alcoólicas vendidas em latas ou em garrafas com tampas metálicas.

Com informações de Estadão Conteúdo.

