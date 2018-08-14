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Privacidade

Mesmo com botão desativado, Google rastreia localização de usuários

Segundo relatório da agência, informações eram armazenadas automaticamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 22:26

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 22:26

Google Crédito: Reprodução/Pixabay
Os serviços de smartphone da Google armazenam dados de localização dos usuários mesmo quando as configurações de privacidade estão ajustadas para desligar estes recursos, de acordo com um novo relatório da Associated Press.
Enquanto a companhia pede permissão dos usuários para compartilhar a informação da localização com seus aplicativos, ela não suspende seus serviços de rastreio quando a pessoa pausa o Histórico de Localização, mostra o estudo da AP.
O Google Maps, por exemplo, coleta informações quando o usuário simplesmente abre o aplicativo. Já as atualizações diárias automáticas do clima nos celulares Android dão um dado aproximado sobre a localização do usuário. Pesquisadores de ciência da computação confirmaram as descobertas da AP.
A mensagem oficial do Google é para promover a autonomia do usuário quando o assunto é decidir qual informação compartilhar: você pode desligar o Histórico de Localização a qualquer momento. Com o Histórico de Localização desligado, os lugares aos quais você vai não são mais armazenado, afirma a página de privacidade da empresa.
A AP, no entanto, afirma que isso não é verdade. Mesmo pausando o Histórico de Localização, alguns aplicativos do Google armazenam, automaticamente, dados de localização com a data sem a permissão do usuário, descobriu a agência.
Em comunicado à agência de notícias, o Google afirmou: Damos descrições claras dessas ferramentas, e controles robustos para que as pessoas possam ligá-las ou desligá-las, e apagar seus históricos a qualquer momento.
Procurado pela Bloomberg, o Google não respondeu imediatamente.
> Empresas precisam reforçar proteção de dados, diz diretor do Google
Uma fatia significativa da receita da gigante das buscas vem da venda de anúncios, que é impulsionada por dados gerados por usuários, que fornecem informações úteis para usuários como métricas de tráfego.
 

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