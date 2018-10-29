Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mensaleiro Roberto Jefferson celebra eleição de Bolsonaro
"A vitória é nossa"

Mensaleiro Roberto Jefferson celebra eleição de Bolsonaro

O PTB, partido presidido nacionalmente pelo ex-deputado, declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial contra Fernando Haddad (PT)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 23:30

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 23:30

Crédito: Reprodução | Twitter
Condenado no processo do mensalão e denunciado à Justiça na Operação Registro Espúrio por desmandos no Ministério do Trabalho, o ex-deputado petebista Roberto Jefferson comemorou nas redes sociais o triunfo de Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República eleito há pouco.
"A vitória é nossa. Valeu Brasil! Lembro que eu me sacrifiquei pessoalmente para tirar a máscara do PT. Denunciei um escândalo gigantesco e paguei caro por isso. Hoje vejo com satisfação que a sociedade acordou. PT nunca mais. Pode comemorar", escreveu Jefferson no Twitter.
O PTB, partido presidido nacionalmente pelo ex-deputado, declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial contra Fernando Haddad (PT). Jefferson cumpriu pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele recebeu indulto em 2016.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados